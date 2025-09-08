Alunos de Derrubadas participam de palestra sobre biomas brasileiros

Os alunos das turmas de 4º ano das escolas municipais de Derrubadas participaram de uma atividade especial realizada na Escola Salto Grande. O encontro contou com a presença do biólogo e guarda-parque Carlos Neimar Kuhn, que ministrou uma palestra sobre os Biomas Brasileiros, com ênfase na Mata Atlântica, bioma ao qual o município pertence.
Durante a atividade, os estudantes puderam ampliar seus conhecimentos por meio de explicações, vídeos e fotografias que apresentaram espécies da fauna e flora características da região, muitas delas encontradas no Parque Estadual do Turvo.
A iniciativa integrou o planejamento de área da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e proporcionou uma tarde de aprendizado significativa, aproximando os alunos da importância da preservação ambiental e do reconhecimento das riquezas naturais locais.
