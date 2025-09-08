Terça, 09 de Setembro de 2025
Alunos de Derrubadas participam de palestra sobre biomas brasileiros

Atividade destacou a Mata Atlântica e espécies do Parque Estadual do Turvo

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom - Prefeitura de Derrubadas
08/09/2025 às 11h04
(Foto: Ascom - Prefeitura de Derrubadas)

Os alunos das turmas de 4º ano das escolas municipais de Derrubadas participaram de uma atividade especial realizada na Escola Salto Grande. O encontro contou com a presença do biólogo e guarda-parque Carlos Neimar Kuhn, que ministrou uma palestra sobre os Biomas Brasileiros, com ênfase na Mata Atlântica, bioma ao qual o município pertence.

Durante a atividade, os estudantes puderam ampliar seus conhecimentos por meio de explicações, vídeos e fotografias que apresentaram espécies da fauna e flora características da região, muitas delas encontradas no Parque Estadual do Turvo.

A iniciativa integrou o planejamento de área da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e proporcionou uma tarde de aprendizado significativa, aproximando os alunos da importância da preservação ambiental e do reconhecimento das riquezas naturais locais.

 

