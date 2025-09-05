Sexta, 05 de Setembro de 2025
Desfile da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha por causa do mau tempo

A Prefeitura de Vista Gaúcha informou que novas orientações sobre uma possível data alternativa ou outra forma de comemoração do Dia da Independência serão divulgadas nos próximos dias.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província\Ascom
05/09/2025 às 14h30
Foto: Divulgação Ascom

O tradicional Desfile Cívico da Pátria, que estava previsto para este sábado em Vista Gaúcha, foi cancelado devido às condições climáticas adversas.

A decisão foi anunciada pela organização com o objetivo de preservar a segurança dos participantes e do público que acompanharia o evento. O desfile reuniria escolas municipais e estaduais, alunos da APAE, grupo da terceira idade Reviver, integrantes da PIM – Primeira Infância Melhor, além do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela.

Também estava confirmada a participação do CTG Querência Gaúcha, com sua invernada artística e associados. A Prefeitura de Vista Gaúcha informou que novas orientações sobre uma possível data alternativa ou outra forma de comemoração do Dia da Independência serão divulgadas nos próximos dias.

Fotos: Rafael Piasecki
