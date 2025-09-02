Obras no centro de Tenente Portela afetam o trânsito temporariamente

Na tarde desta terça-feira, 2 de setembro, a Rua Charrua, no centro de Tenente Portela, passou por obras de melhorias no canteiro central e futura instalação de novas luminárias. Em razão dos trabalhos, o trânsito no local está sendo interrompido em alguns momentos do dia, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

De acordo com a administração municipal, após o expediente das equipes o tráfego é liberado normalmente. Enquanto isso, os condutores são orientados a utilizar vias paralelas para se deslocar pelo centro da cidade, evitando maiores transtornos.

A intervenção faz parte de um conjunto de ações para modernizar a iluminação pública e melhorar a mobilidade urbana. A Prefeitura reforça que os transtornos são temporários e que as obras trarão benefícios duradouros à comunidade, garantindo mais segurança e melhor infraestrutura na região central.