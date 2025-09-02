Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Obras no centro de Tenente Portela afetam o trânsito temporariamente

De acordo com a administração municipal, após o expediente das equipes o tráfego é liberado normalmente.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
02/09/2025 às 15h04
Obras no centro de Tenente Portela afetam o trânsito temporariamente
Fotos: Rafael Piasecki

Na tarde desta terça-feira, 2 de setembro, a Rua Charrua, no centro de Tenente Portela, passou por obras de melhorias no canteiro central e futura instalação de novas luminárias. Em razão dos trabalhos, o trânsito no local está sendo interrompido em alguns momentos do dia, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

De acordo com a administração municipal, após o expediente das equipes o tráfego é liberado normalmente. Enquanto isso, os condutores são orientados a utilizar vias paralelas para se deslocar pelo centro da cidade, evitando maiores transtornos.

A intervenção faz parte de um conjunto de ações para modernizar a iluminação pública e melhorar a mobilidade urbana. A Prefeitura reforça que os transtornos são temporários e que as obras trarão benefícios duradouros à comunidade, garantindo mais segurança e melhor infraestrutura na região central.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereador Paulo Leandro Diniz ressaltou que o Município é essencialmente agrícola (Foto: Diones Roberto Becker)
NF-e Há 1 dia

Edil reforça pedido de designação de servidor para auxiliar os produtores rurais de Coronel Bicaco

Solicitação já foi apresentada em forma de proposição

 Vereador Jonas Vieira defendeu que Município efetue a locação de dois ou mais veículos para auxiliar no transporte de alunos (Foto: Diones Roberto Becker)
Sessão ordinária Há 1 dia

Progressista sugere locação de veículos para melhorar o transporte de alunos em Coronel Bicaco

Manifestação aconteceu na sessão ordinária de segunda-feira (25/8)

Vereadora Claudiane da Silva parabenizou os organizadores da recepção à centelha do fogo simbólico (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 1 dia

Coronel Bicaco: Pedetista destaca evento de recebimento do fogo simbólico da Pátria

Ato foi realizado na Praça Presidente João Goulart na tarde de quinta-feira (21/8)

 Por unanimidade, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 060/2025, que dispõe sobre o PPA (Foto: Diones Roberto Becker)
Ordem do dia Há 3 dias

Coronel Bicaco: Poder Legislativo aprova o PPA 2026-2029

Matéria foi apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (25/8)

 Vereador João Marques Brasil falou da iniciativa na sessão ordinária de segunda-feira (25/8) (Foto: Diones Roberto Becker)
Meio ambiente Há 3 dias

Edil elogia campanha de coleta de lixo eletroeletrônico em Coronel Bicaco

Moradores poderão descartar os resíduos às sextas-feiras, no turno da tarde

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
24° Sensação
2.5 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana
Saúde Há 10 minutos

Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio
Agricultura Há 24 minutos

Governo e entidades firmam acordo para conservação da água e do solo no Rio Grande do Sul
Senado Federal Há 24 minutos

Aprovado projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade
Esportes Há 24 minutos

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,55%
Euro
R$ 6,37 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 644,207,02 +2,78%
Ibovespa
140,335,16 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias