Segunda, 01 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Edil reforça pedido de designação de servidor para auxiliar os produtores rurais de Coronel Bicaco

Solicitação já foi apresentada em forma de proposição

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
01/09/2025 às 18h06
Vereador Paulo Leandro Diniz ressaltou que o Município é essencialmente agrícola (Foto: Diones Roberto Becker)

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (25/8), o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) voltou a reivindicar que a Administração Municipal escolha um servidor para auxiliar os produtores rurais na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Ele lembrou que essa solicitação já foi apresentada em forma de proposição.

O pedetista ressaltou que, a partir de 2026, todos os produtores rurais deverão migrar para a NF-e. — Estou preocupado com a falta de auxílio aos nossos agricultores — revelou e complementou afirmando que o Município é essencialmente agrícola.

 

