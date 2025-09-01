Edil reforça pedido de designação de servidor para auxiliar os produtores rurais de Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (25/8), o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) voltou a reivindicar que a Administração Municipal escolha um servidor para auxiliar os produtores rurais na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Ele lembrou que essa solicitação já foi apresentada em forma de proposição.

O pedetista ressaltou que, a partir de 2026, todos os produtores rurais deverão migrar para a NF-e. — Estou preocupado com a falta de auxílio aos nossos agricultores — revelou e complementou afirmando que o Município é essencialmente agrícola.

