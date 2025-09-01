Progressista sugere locação de veículos para melhorar o transporte de alunos em Coronel Bicaco

Vereador Jonas Vieira defendeu que Município efetue a locação de dois ou mais veículos para auxiliar no transporte de alunos (Foto: Diones Roberto Becker)

Utilizando seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (25/8), o vereador Jonas Vieira (PP) defendeu que a Administração Municipal efetue a locação de dois ou mais veículos para auxiliar no transporte de alunos. Ele lembrou que alguns coletivos se encontram em condições precárias.

O progressista disse que conversou com um servidor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e recebeu a informação de que o Poder Executivo pretende adquirir dois ônibus escolares novos em breve. — Me falou que estão vendo isso. Então, que se locasse por dois ou três meses esses veículos — salientou.

Jonas Vieira ainda solicitou que a Administração Municipal enviasse esclarecimentos referentes à falta de transporte ao meio-dia para estudantes que não frequentam o turno integral.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.