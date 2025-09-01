Coronel Bicaco: Pedetista destaca evento de recebimento do fogo simbólico da Pátria

Vereadora Claudiane da Silva parabenizou os organizadores da recepção à centelha do fogo simbólico (Foto: Diones Roberto Becker)

A vereadora Claudiane da Silva (PDT) parabenizou e evidenciou o ato realizado na Praça Presidente João Goulart, na tarde de quinta-feira (21/8), para recepcionar o símbolo da Semana da Pátria. — O evento foi muito comentado e quero deixar aqui os parabéns aos organizadores — salientou.

O recebimento da centelha abriu oficialmente as comemorações da Semana da Pátria em Coronel Bicaco e foi prestigiada por autoridades locais, servidores municipais, Brigada Militar, professores e alunos, além de representantes da patronagem e das invernadas artísticas do CTG Tropeiros de Campo Santo.

A Corrida do Fogo Simbólico da Pátria é promovida anualmente desde 1938 e tem como objetivo manter viva a chama do civismo, reforçando o patriotismo em diferentes cidades do país. A edição de 2025, no Rio Grande do Sul, começou em Cruz Alta, com o acendimento oficial da centelha.

A vereadora abordou o assunto no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (25/8).

