Domingo, 31 de Agosto de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência

Sexta edição da Inclui PcD está marcada para os dias 2 e 3 de setembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/08/2025 às 14h28
Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O mês de setembro, quando é lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) , começa com uma feira online que vai oferecer 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD) . Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo.

A feira Inclui PcD, além de permitir oportunidades de emprego , disponibiliza uma série de palestras e painéis sobre diversidade e inclusão, nos dias 2 e 3 de setembro . O uso da plataforma é gratuito, bastando se inscrever no site .

A iniciativa de aproximar companhias e pessoas com deficiência interessadas em vagas de emprego é da Egalite, empresa especializada em inclusão de PCDs no mercado de trabalho.

As vagas são em diversas áreas e regiões. Os níveis e cargos também são distintos. Ao fazer a inscrição no site , a pessoa pode se cadastrar dentro das seguintes categorias:

  • deficiência auditiva
  • deficiência física
  • deficiência intelectual
  • deficiência psicossocial
  • deficiência visual
  • transtorno do espectro autista
  • reabilitado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Mais de 14 milhões de PCDs

O Brasil tem cerca de 14,4 milhões de pessoas com deficiência , segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que representa 7,3% da população do país com 2 anos ou mais de idade.

O censo também mostrou que 2,4 milhões de pessoas declararam ter recebido diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). O número corresponde a 1,2% da população brasileira.

A Lei 8.213/91 reserva vaga para PCD em empresas com pelo menos 100 funcionários.

Outra pesquisa do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2022, apontou que o nível de ocupação – percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – foi de 26,6% para as pessoas com deficiência, patamar bem abaixo do das pessoas sem deficiência (60,7%).

O levantamento revelou também que, das pessoas com deficiência que trabalhavam, 55% estavam na informalidade , isto é, sem direitos trabalhistas. Entre as pessoas sem deficiência, o percentual era 38,7%.

Na sua sexta edição anual, a Inclui PcD espera contribuir para diminuir essas desvantagens de PCD no mercado de trabalho exposta pelas pesquisas. Nas cinco feiras anteriores, foram oferecidas 35 mil vagas de emprego .

O diretor executivo da Egalite, Guilherme Braga, disse à Agência Brasil que a inclusão de PCDs nos quadros traz benefícios para empresas.

“Tem uma questão muito forte de inovação, quando a gente fala de uma equipe mais diversa, porque tem diferentes pontos de vistas”, afirmou.

“Ter uma força de trabalho que reflete melhor a sociedade vai fazer com que essa empresa pense em como solucionar os problemas, como atender os seus clientes de uma forma mais criativa, mais inovadora e atendendo a maiores públicos”, completou o diretor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Projeto propõe corte de R$ 19,6 bi em benefícios fiscais em 2026

Proposta foi protocolada por líder do governo na Câmara
Economia Há 2 dias

Orçamento de 2026 reserva R$ 40,8 bi para emendas parlamentares

Valor pode crescer para R$ 52,9 bi com emendas de comissão

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Orçamento de 2026 tem meta de superávit de R$ 34,3 bilhões

Com gastos fora do arcabouço, previsão é de déficit de R$ 23,3 bi

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026

Crescimento equivale a teto estabelecido pelo arcabouço fiscal

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 2 dias

Orçamento de 2026 estima crescimento de 2,44% para economia

Inflação oficial deve subir para 3,6% no próximo ano

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
26° Sensação
3.48 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Segunda
23° 16°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 16°
Quinta
24° 16°
Sexta
13°
Últimas notícias
Internacional Há 7 minutos

Forças israelenses bombardeiam subúrbios da Cidade de Gaza
Internacional Há 1 hora

Relatora da ONU alerta para tortura em guerra entre Rússia e Ucrânia
Economia Há 3 horas

Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência
Esportes Há 3 horas

Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina
Esporte e lazer Há 3 horas

Com investimento do Estado, Taça das Favelas RS 2025 define campeões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 626,718,34 +1,04%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias