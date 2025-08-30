Coronel Bicaco: Poder Legislativo aprova o PPA 2026-2029

Por unanimidade, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 060/2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Coronel Bicaco para o período de 2026 a 2029. A matéria foi apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (25/8).
O PPA é uma lei que define as diretrizes e os objetivos estratégicos da Administração Municipal e os programas governamentais, com recursos, indicadores e metas para cada área de atuação, para um período de quatro anos, passando a vigorar a partir do segundo ano do governo eleito.
