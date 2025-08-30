Sábado, 30 de Agosto de 2025
Coronel Bicaco: Poder Legislativo aprova o PPA 2026-2029

Matéria foi apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (25/8)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
30/08/2025 às 19h46
Coronel Bicaco: Poder Legislativo aprova o PPA 2026-2029
Por unanimidade, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 060/2025, que dispõe sobre o PPA (Foto: Diones Roberto Becker)

Por unanimidade, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 060/2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Coronel Bicaco para o período de 2026 a 2029. A matéria foi apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (25/8).

O PPA é uma lei que define as diretrizes e os objetivos estratégicos da Administração Municipal e os programas governamentais, com recursos, indicadores e metas para cada área de atuação, para um período de quatro anos, passando a vigorar a partir do segundo ano do governo eleito.

 

Vereador João Marques Brasil falou da iniciativa na sessão ordinária de segunda-feira (25/8) (Foto: Diones Roberto Becker)
