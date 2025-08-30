Edil elogia campanha de coleta de lixo eletroeletrônico em Coronel Bicaco

O vereador João Marques Brasil (PDT) destacou o início da campanha de coleta de lixo eletroeletrônico, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. — Para as pessoas que têm muitos eletrônicos em casa e não têm onde colocar, é a oportunidade de descartar — enfatizou.

Na manifestação ocorrida no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (25/8), o pedetista ainda reiterou que o contêiner está situado nas proximidades da Prefeitura Municipal. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a empresa Natusomos, de Horizontina.

A campanha foi aberta na quinta-feira (28/8) e recolheu, no primeiro dia, cerca de duas toneladas de resíduos eletroeletrônicos inservíveis. Os moradores poderão descartar este tipo de material às sextas-feiras, no turno da tarde. Mais informações na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

