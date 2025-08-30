Sábado, 30 de Agosto de 2025
Vereador defende fabricação de uniformes para alunos da rede municipal de Coronel Bicaco

Proposição nº 040/2025 foi aprovada de maneira unânime

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
30/08/2025 às 14h52
Vereador Claudiomiro Albuquerque afirmou que o Município possui máquinas de costura praticamente novas (Foto: Diones Roberto Becker)

Por meio de proposição, o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) solicitou a fabricação de uniformes para alunos da rede municipal de ensino. Ele ainda sugeriu a utilização de equipamentos pertencentes ao Município e a contratação de um profissional para supervisionar a confecção e orientar os trabalhadores envolvidos.

— É muito interessante quando a gente passa por cidades, na frente de escolas, e vê as crianças uniformizadas — disse o emedebista, acrescentando que há anos é apresentada essa reivindicação. — Ficam sempre na expectativa — ressaltou.

Claudiomiro Albuquerque afirmou que o Município possui máquinas de costura praticamente novas. — Sei que esse ano é impossível de ser fabricado, mas que já se pensasse para o ano que vem uniformizar os alunos da rede municipal — salientou.

A Proposição nº 040/2025, apresentada na sessão ordinária de segunda-feira (25/8), foi aprovada de maneira unânime.

 

