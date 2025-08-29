Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Orçamento de 2026 estima crescimento de 2,44% para economia

Inflação oficial deve subir para 3,6% no próximo ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 19h09
Orçamento de 2026 estima crescimento de 2,44% para economia
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Enviado ao Congresso Nacional na noite desta sexta-feira (29), o projeto do Orçamento do próximo ano teve alterações em relação às estimativas de crescimento econômico na comparação com os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tramita desde abril. A projeção de aumento do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos) em 2026 foi reduzida de 2,5%, na LDO, para 2,44% no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA).

A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) , usado como índice oficial de inflação, subiu, de 3,5% para 3,6% para o próximo ano .

Outros parâmetros também foram revisados. A proposta do Orçamento prevê que a Taxa Selic (juros básicos da economia) encerrará 2026 com média de 13,11% ao ano , contra projeção de 12,56% ao ano que constava na LDO. A previsão para o dólar médio caiu de R$ 5,97 para R$ 5,76.

Em relação ao IPCA, índice oficial de inflação, a projeção para o próximo ano está acima do centro da meta contínua de 3% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) . Como o conselho determina uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, a inflação poderá ficar entre 1,5% e 4,5% no próximo ano sem resultar em descumprimento da meta. Em julho, o IPCA acumulado em 12 meses estava em 5,23%, acima do teto da meta.

O texto enviado ao Congresso estima o preço médio do barril do petróleo (usado para estimar receitas da União com royalties ) em US$ 64,93 no próximo ano e crescimento de 10,51% na massa salarial nominal .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 58 minutos

Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026

Crescimento equivale a teto estabelecido pelo arcabouço fiscal

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 2 horas

Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631

Valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao atual
Economia Há 3 horas

Ceagesp devolve a comerciantes R$ 90 milhões de IPTU indevido

No total, 3.029 permissionários têm direito à restituição

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha

Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos
Economia Há 3 horas

Ricos concentram 27% da renda e pagam menos impostos no país

Estudo mostra que milionários pagam 20,6% de tributos

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 25°
19° Sensação
2.32 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Governo projeta crescimento de 2,5% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
Justiça Há 41 minutos

Bruno Henrique desiste de tentar anular investigação sobre bets
Justiça Há 41 minutos

Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
Obras Há 41 minutos

Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta
Desenvolvimento Há 41 minutos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,19%
Euro
R$ 6,35 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,669,40 -3,11%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias