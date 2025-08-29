Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631

Valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao atual

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 18h53
Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O Projeto da Lei Orçamentária de 2026 , enviado na noite desta sexta-feira (29) ao Congresso, prevê mínimo de R$ 1.631 , R$ 1 mais alto que o valor de R$ 1.630 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) .

O valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao salário mínimo de R$ 1.518 em 2025 . A alta obedece à regra aprovada no fim do ano passado, que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior .

Pela regra atual, o salário mínimo subirá o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2025, 4,78%, mais o crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) de 2024, o que daria valorização de 8,18%. No entanto, há um limite de crescimento de 2,5% acima da inflação, que reduz o reajuste para 7,28%.

O valor final do salário mínimo em 2026 pode ficar ainda maior, caso o INPC até novembro suba mais que o esperado. Com base na inflação acumulada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, o governo enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 58 minutos

Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026

Crescimento equivale a teto estabelecido pelo arcabouço fiscal

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 2 horas

Orçamento de 2026 estima crescimento de 2,44% para economia

Inflação oficial deve subir para 3,6% no próximo ano
Economia Há 3 horas

Ceagesp devolve a comerciantes R$ 90 milhões de IPTU indevido

No total, 3.029 permissionários têm direito à restituição

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha

Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos
Economia Há 3 horas

Ricos concentram 27% da renda e pagam menos impostos no país

Estudo mostra que milionários pagam 20,6% de tributos

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 25°
19° Sensação
2.32 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Governo projeta crescimento de 2,5% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
Justiça Há 41 minutos

Bruno Henrique desiste de tentar anular investigação sobre bets
Justiça Há 41 minutos

Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
Obras Há 41 minutos

Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta
Desenvolvimento Há 41 minutos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,19%
Euro
R$ 6,35 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,669,40 -3,11%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias