Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo

Marcelo Pogliese substitui Pietro Mendes, que assumiu diretoria na ANP

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 11h23

A Petrobras informou nesta sexta-feira (29) que o Conselho de Administração da companhia aprovou a indicação de Marcelo Weick Pogliese para o colegiado. O nome de Pogliese tinha sido sugerido pelo governo na última quarta-feira (27), por meio do Ministério de Minas e Energia (MME).

Pogliese substituirá Pietro Mendes , que deixou a presidência do conselho para assumir uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao MME.

O conselho de administração é um órgão colegiado de orientação e direção superior, responsável pela definição das estratégias da empresa. É composto por, no mínimo, sete e, no máximo, 11 integrantes.

Fazem parte do conselho indicações do acionista controlador (governo federal), acionistas minoritários e um representante eleito pelos funcionários da estatal.

Além de Pogliese, são da cota do governo o presidente do conselho, Bruno Moretti, a presidente da empresa, Magda Chambriard, além de Rafael Ramalho Dubeux, Renato Galuppo e José Fernando Coura.

A representante eleita pelos empregados é Rosangela Buzanelli Torres. Foram indicados por minoritários Aloisio Macário Ferreira de Souza, Francisco Petros, Jerônimo Antunes e José João Abdalla Filho,

Currículo

Marcelo Pogliese é secretário especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba.

É advogado, pós-doutor em direito público pela Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), doutor em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e mestre em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Já ocupou cargos como procurador-geral de João Pessoa, procurador-geral da Paraíba e chefe da Casa Civil do governo da Paraíba. Foi também assessor especial da presidência na Petrobras.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
