Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura

Vista Gaúcha agora conta com uma nova academia, a Fitness Experience, inaugurada na última semana em um prédio cedido pela prefeitura.

Localizada perto da Praça Municipal, a academia é comandada pelo personal trainer Álvaro Soares e sua esposa Letícia, que já operam outras duas unidades em Tenente Portela.

O prefeito Claudemir José Locatelli esteve presente na inauguração, destacando a parceria público-privada e o compromisso em oferecer mais saúde e qualidade de vida à população.

A estrutura é equipada com aparelhos modernos e novos, e chega à cidade com uma equipe de oito profissionais, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e fortalecer o bem-estar dos moradores.