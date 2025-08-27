Quarta, 27 de Agosto de 2025
Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura

A estrutura é equipada com aparelhos modernos e novos, e chega à cidade com uma equipe de oito profissionais

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ ASCOM Prefeitura de Vista Gaúcha
27/08/2025 às 00h19
Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura
Foto: ASCOM Vista Gaúcha

Vista Gaúcha agora conta com uma nova academia, a Fitness Experience, inaugurada na última semana em um prédio cedido pela prefeitura. 

Localizada perto da Praça Municipal, a academia é comandada pelo personal trainer Álvaro Soares e sua esposa Letícia, que já operam outras duas unidades em Tenente Portela. 

O prefeito Claudemir José Locatelli esteve presente na inauguração, destacando a parceria público-privada e o compromisso em oferecer mais saúde e qualidade de vida à população. 

A estrutura é equipada com aparelhos modernos e novos, e chega à cidade com uma equipe de oito profissionais, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e fortalecer o bem-estar dos moradores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Violência Há 9 horas

Braga lidera índice de violência contra a mulher na Região Celeiro em 2025

O órgão destacou ainda o compromisso de seguir monitorando os indicadores e apoiando iniciativas que promovam a proteção e os direitos das mulheres na região.

 Vereador Claudiomiro Albuquerque anunciou o valor no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (18/8) (Foto: Diones Roberto Becker)
Saúde Há 2 dias

Coronel Bicaco: Edil anuncia recurso para aquisição de veículo que transportará pacientes de hemodiálise

Emenda será encaminhada pela deputada federal Franciane Bayer

 Vereadora Claudiane da Silva defendeu a aquisição ou locação de câmeras de videomonitoramento para o perímetro urbano (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 2 dias

Vereadora reivindica sistema de videomonitoramento na cidade de Coronel Bicaco

Solicitação foi apresentada na sessão ordinária de segunda-feira (18/8)

 Vereador Paulo Leandro Diniz lamentou que as últimas gestões municipais deixaram o setor educacional desassistido (Foto: Diones Roberto Becker)
Sessão ordinária Há 3 dias

Coronel Bicaco: Edil sugere criação de programa de incentivo para docentes e alunos

Proposição foi aprovada por unanimidade

 Vereador Luiz Flávio Rangel afirmou que o objetivo é inserir a cultura gaúcha no cotidiano do bicaquense (Foto: Diones Roberto Becker)
Poder Legislativo Há 3 dias

Anteprojeto visa ampliar e disseminar a cultura gaúcha em Coronel Bicaco

Projeto de Lei do Legislativo foi aprovado na sessão de segunda-feira (18/8)

Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura
Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia
Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima
Tenente Portela e Região Celeiro Recebem R$ 1,2 Milhão para a Cultura
São Martinho: Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira

