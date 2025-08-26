Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Braga lidera índice de violência contra a mulher na Região Celeiro em 2025

O órgão destacou ainda o compromisso de seguir monitorando os indicadores e apoiando iniciativas que promovam a proteção e os direitos das mulheres na região.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Observador Regional
26/08/2025 às 16h13
Braga lidera índice de violência contra a mulher na Região Celeiro em 2025
Foto: Divulgação

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou nesta semana os dados consolidados sobre violência contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha, referentes ao período de janeiro a julho de 2025. O levantamento mostra uma redução de aproximadamente 18% em comparação ao mesmo intervalo de 2024.

Na Região Celeiro, foram registrados 406 casos até julho deste ano, contra 490 ocorrências no ano passado. Entre os destaques, está a ausência de tentativas ou consumação de feminicídios. Já os estupros somaram 13 registros, enquanto as ameaças seguem como o tipo de violência mais frequente, com 272 ocorrências. Houve ainda 121 casos de lesão corporal.

Municípios em destaque

Dez municípios ficaram acima da média regional, que é de 5,33 casos por mil mulheres. São eles: Braga, Miraguaí, Tenente Portela, São Martinho, Redentora, Coronel Bicaco, Chiapetta, Três Passos, Santo Augusto e Crissiumal.

Três Passos lidera em números absolutos, com 72 registros — 49 deles de ameaça. No entanto, quando considerada a taxa proporcional por mil habitantes do sexo feminino, Braga aparece no topo, com índice de 11,08, seguido por Miraguaí (10,81) e Tenente Portela (8,38).

Metodologia diferenciada

Devido à baixa densidade populacional da região, a SSP-RS adaptou a metodologia de cálculo. Em vez do padrão estadual de 100 mil habitantes, os índices são apresentados por mil mulheres, possibilitando uma análise mais realista da situação local.

Desafios persistem

Apesar da redução geral dos números, o relatório ressalta que o cenário ainda exige atenção, sobretudo nos municípios com altas taxas proporcionais. A SSP-RS reforça a necessidade de intensificação das políticas públicas e de ações conjuntas entre Executivo, Legislativo e Judiciário para enfrentar a violência de gênero com mais eficiência e sensibilidade regional.

O órgão destacou ainda o compromisso de seguir monitorando os indicadores e apoiando iniciativas que promovam a proteção e os direitos das mulheres na região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereador Claudiomiro Albuquerque anunciou o valor no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (18/8) (Foto: Diones Roberto Becker)
Saúde Há 2 dias

Coronel Bicaco: Edil anuncia recurso para aquisição de veículo que transportará pacientes de hemodiálise

Emenda será encaminhada pela deputada federal Franciane Bayer

 Vereadora Claudiane da Silva defendeu a aquisição ou locação de câmeras de videomonitoramento para o perímetro urbano (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 2 dias

Vereadora reivindica sistema de videomonitoramento na cidade de Coronel Bicaco

Solicitação foi apresentada na sessão ordinária de segunda-feira (18/8)

 Vereador Paulo Leandro Diniz lamentou que as últimas gestões municipais deixaram o setor educacional desassistido (Foto: Diones Roberto Becker)
Sessão ordinária Há 3 dias

Coronel Bicaco: Edil sugere criação de programa de incentivo para docentes e alunos

Proposição foi aprovada por unanimidade

 Vereador Luiz Flávio Rangel afirmou que o objetivo é inserir a cultura gaúcha no cotidiano do bicaquense (Foto: Diones Roberto Becker)
Poder Legislativo Há 3 dias

Anteprojeto visa ampliar e disseminar a cultura gaúcha em Coronel Bicaco

Projeto de Lei do Legislativo foi aprovado na sessão de segunda-feira (18/8)

 Foto: Divulgação Ascom
Seminário Regional Há 4 dias

Seminário Regional debate educação inclusiva e planos decenais

O seminário contou com palestras, reflexões e trocas de experiências que ampliaram os debates sobre os desafios e perspectivas da educação especial

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Saúde Há 9 minutos

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão
Política Há 9 minutos

Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Senado Federal Há 9 minutos

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Geral Há 24 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,46%
Euro
R$ 6,33 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,115,34 +1,29%
Ibovespa
137,412,13 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias