Braga lidera índice de violência contra a mulher na Região Celeiro em 2025

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou nesta semana os dados consolidados sobre violência contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha, referentes ao período de janeiro a julho de 2025. O levantamento mostra uma redução de aproximadamente 18% em comparação ao mesmo intervalo de 2024.

Na Região Celeiro, foram registrados 406 casos até julho deste ano, contra 490 ocorrências no ano passado. Entre os destaques, está a ausência de tentativas ou consumação de feminicídios. Já os estupros somaram 13 registros, enquanto as ameaças seguem como o tipo de violência mais frequente, com 272 ocorrências. Houve ainda 121 casos de lesão corporal.

Municípios em destaque

Dez municípios ficaram acima da média regional, que é de 5,33 casos por mil mulheres. São eles: Braga, Miraguaí, Tenente Portela, São Martinho, Redentora, Coronel Bicaco, Chiapetta, Três Passos, Santo Augusto e Crissiumal.

Três Passos lidera em números absolutos, com 72 registros — 49 deles de ameaça. No entanto, quando considerada a taxa proporcional por mil habitantes do sexo feminino, Braga aparece no topo, com índice de 11,08, seguido por Miraguaí (10,81) e Tenente Portela (8,38).

Metodologia diferenciada

Devido à baixa densidade populacional da região, a SSP-RS adaptou a metodologia de cálculo. Em vez do padrão estadual de 100 mil habitantes, os índices são apresentados por mil mulheres, possibilitando uma análise mais realista da situação local.

Desafios persistem

Apesar da redução geral dos números, o relatório ressalta que o cenário ainda exige atenção, sobretudo nos municípios com altas taxas proporcionais. A SSP-RS reforça a necessidade de intensificação das políticas públicas e de ações conjuntas entre Executivo, Legislativo e Judiciário para enfrentar a violência de gênero com mais eficiência e sensibilidade regional.

O órgão destacou ainda o compromisso de seguir monitorando os indicadores e apoiando iniciativas que promovam a proteção e os direitos das mulheres na região.