Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio de Janeiro institui “Estatuto das Blitzes”

Lei nº 10.900/2025 define critérios para fiscalização, uso de câmeras corporais e acesso público às informações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/08/2025 às 12h54
Rio de Janeiro institui “Estatuto das Blitzes”
Desenhado por Freepik

O Governo do Estado do Rio de Janeiro sancionou, em julho, a Lei nº 10.900, conhecida como “Estatuto das Blitzes”. A norma, aprovada pela Assembleia Legislativa (Alerj) e publicada no Diário Oficial em 22 de julho, estabelece diretrizes para padronizar operações de fiscalização de trânsito em todo o estado.

O texto determina que apenas agentes de trânsito, policiais militares atuando mediante convênio e guardas municipais poderão conduzir blitzes, todos devidamente uniformizados e com câmeras corporais (bodycams). Cada operação deverá ter uma Ordem de Serviço contendo local, horário, duração e justificativa.

A legislação prevê várias regras para a fiscalização de trânsito no Estado do Rio de Janeiro, tais como: obrigatoriedade do curso de atualização para os agentes, utilização de câmeras corporais, viaturas devidamente caracterizadas e assinatura do agente no auto de infração quando ele for impresso. Também será possível regularizar pendências no momento da abordagem, com pagamento via cartão ou Pix.

Outros pontos incluem a proibição de autuações feitas por terceiros ou com base apenas em imagens posteriores, a definição de limites para remoção de veículos e a criação de canais de denúncia contra abusos.

Segundo Gabriel França, profissional do Direito em legislação de trânsito e cofundador da Flow Multas, “o Estatuto das Blitzes traz mais clareza e segurança tanto para o condutor quanto para o agente da autoridade de trânsito. Ao estabelecer procedimentos claros e garantir o acesso da população às informações, a lei contribui para um trânsito mais transparente e menos sujeito a interpretações equivocadas”.

A implementação do “Estatuto das Blitzes” tende a impactar diretamente a transparência e a padronização das ações de fiscalização no Rio de Janeiro, estabelecendo critérios mais claros de atuação e ampliando o acesso do cidadão às informações.

Sobre a Flow Multas A Flow Multas é uma plataforma especializada em consultas de CNH e infrações de trânsito, oferecendo informações e recursos administrativos sobre leis e regulamentações de trânsito. Para mais detalhes sobre o “Estatuto das Blitzes”, basta clicar aqui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 29 minutos

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de julho

Volume vendido ficou em R$ 7,26 bilhões no mês passado

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Contas externas registraram déficit de US$ 7,1 bilhões em julho

Superávit da balança comercial ficou em US$ 6,5 bilhões

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Prévia da inflação oficial de agosto recua 0,14%, diz IBGE

É o menor índice desde setembro de 2022
Economia Há 8 horas

Hitachi anuncia nova fábrica visando data centers e energia renovável

Será em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior paulista
Economia Há 17 horas

Áreas de jazidas do pré-sal serão leiloadas em dezembro

Serão ofertadas ao mercado as parcelas da União

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Geral Há 9 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Saúde Há 9 minutos

Udesc oferece vacinação gratuita em Florianópolis nesta quinta-feira
Senado Federal Há 9 minutos

Especialistas alertam para desafios do novo Plano Nacional de Educação
Senado Federal Há 9 minutos

Humberto Costa comemora dados positivos da economia e critica bets
Senado Federal Há 9 minutos

Livraria do Senado vende 7,5 mil livros na Feira Pan-Amazônica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,47%
Euro
R$ 6,33 +0,73%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 639,000,66 +1,10%
Ibovespa
137,446,55 pts -0.42%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias