Hitachi anuncia nova fábrica visando data centers e energia renovável

Será em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior paulista

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/08/2025 às 09h23

A companhia Hitachi Energy inicia nesta terça-feira (26) a construção de nova fábrica de transformadores elétricos de potência no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, no interior paulista. O anúncio deverá contar com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, natural do município.

Segundo a empresa, os equipamentos que serão fabricados na nova planta são essenciais para a operação das redes elétricas, na expansão da geração de energia renovável e desempenham papel fundamental na construção de data centers – necessários para viabilizar tecnologias de inteligência artificial.

A nova fábrica faz parte de um investimento de cerca de US$ 200 milhões da Hitachi Energy no Brasil, anunciado em 2024. Cerca de 80% desse valor serão destinados à construção da nova unidade.

“A localização estratégica da cidade, no interior de São Paulo, foi decisiva para a escolha, já que está entre São Paulo e o Rio de Janeiro e próxima aos portos de Itaguaí (RJ) e Santos (SP). Prevista para ser concluída em 2028, a fábrica contará com produção de transformadores de última geração, utilizando maquinário moderno e eficiente”, destacou a companhia, em nota.

A nova fábrica é a terceira planta industrial da empresa no Brasil, que já tem unidades em Guarulhos (SP) e Blumenau (SC). A área construída será de 46.300 metros quadrados, na primeira fase, e deverá gerar 450 empregos diretos e cerca de 1,8 mil indiretos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 39 minutos

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de julho

Volume vendido ficou em R$ 7,26 bilhões no mês passado

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Contas externas registraram déficit de US$ 7,1 bilhões em julho

Superávit da balança comercial ficou em US$ 6,5 bilhões

 Desenhado por Freepik
Economia Há 4 horas

Rio de Janeiro institui “Estatuto das Blitzes”

Lei nº 10.900/2025 define critérios para fiscalização, uso de câmeras corporais e acesso público às informações

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Prévia da inflação oficial de agosto recua 0,14%, diz IBGE

É o menor índice desde setembro de 2022
Economia Há 17 horas

Áreas de jazidas do pré-sal serão leiloadas em dezembro

Serão ofertadas ao mercado as parcelas da União

