Coronel Bicaco: Edil anuncia recurso para aquisição de veículo que transportará pacientes de hemodiálise

Vereador Claudiomiro Albuquerque anunciou o valor no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (18/8) (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) anunciou que será destinada ao Município uma emenda de R$ 130.882,00. — O valor virá para custeio da saúde e garantirá a aquisição de um veículo para transporte exclusivo dos pacientes de hemodiálise — afirmou.

De acordo com o edil, o recurso será encaminhado pela deputada federal Franciane Bayer (REPUBLICANOS). — A gente fica feliz. É uma conquista para toda a comunidade e para a Secretaria Municipal de Saúde — acrescentou.

O emedebista – que é motorista na Secretaria Municipal de Saúde – relatou que já presenciou as dificuldades enfrentadas por pacientes de hemodiálise ao dividir o espaço dentro do veículo após a realização do procedimento — Saem muito debilitados — ressaltou.

Claudiomiro Albuquerque anunciou a emenda durante manifestação no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (18/8).

