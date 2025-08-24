Vereadora reivindica sistema de videomonitoramento na cidade de Coronel Bicaco

Vereadora Claudiane da Silva defendeu a aquisição ou locação de câmeras de videomonitoramento para o perímetro urbano (Foto: Diones Roberto Becker)

Durante seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (18/8), a vereadora Claudiane da Silva (PDT) defendeu a aquisição ou locação de câmeras de videomonitoramento e a instalação em pontos estratégicos do perímetro urbano.

A pedetista disse que conversou com representantes de municípios da região que já possuem o sistema de videomonitoramento e ouviu que o investimento resultou na diminuição de certos delitos e contribui para a elucidação de casos. — Acho importante que o Executivo olhe para essa questão de segurança pública, pois vai beneficiar toda a nossa comunidade — complementou.

