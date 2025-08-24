Domingo, 24 de Agosto de 2025
7°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

INSS usa barcos para orientar aposentados da Amazônia sobre descontos

Equipe vai prestar informações sobre irregularidades em benefícios

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/08/2025 às 12h32

Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS e que moram em áreas de difícil acesso na Amazônia contarão com um serviço de informações prestado pelo governo federal a partir desta segunda-feira (25).

A ação, denominada PREVBarco, transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência Social. A operação contará, nesta semana, com cinco embarcações para chegar aos locais acessíveis pelos rios.

Segundo o calendário divulgado pelo governo, são três barcos para o Estado do Amazonas (para chegar a 29 comunidades) e duas para o Pará (com previsão de atender 39 lugares).

Os barcos têm as seguintes indicações:

  • Manaus I – Vovó Jandira II,
  • Manaus II – Manaós II,
  • Manaus III – Vovô Alarico,
  • Belém I – Leon IV e
  • Barco Santarém I – Barão do Amazonas.

O calendário completo de onde chegará os serviços está disponível no site do INSS .

Segundo o INSS, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos em seus benefícios.

Ressarcimento

O serviço prevê que os beneficiários possam verificar se tiveram descontos irregulares, contestar imediatamente e aderir ao processo de ressarcimento para receber o dinheiro de volta.

Cada embarcação tem uma equipe com 10 servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, incluindo técnicos, assistentes sociais e peritos médicos. A expectativa divulgada é de atender entre 150 e 200 pessoas por dia em cada barco.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 1 hora

Projeto da Embrapa apoia cultura alimentar em comunidades do Nordeste

Ações fortalecem a economia local e ajudam a desenvolver territórios
Economia Há 9 horas

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

 © Lula Marques/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Haddad: 20 milhões de brasileiros não deveriam estar pagando IR

Isenção até R$ 5 mil fortalece renda do trabalhador, diz ministro
Economia Há 2 dias

CMN remaneja R$ 1,4 bi para crédito de governos locais e Novo PAC

Dinheiro vem de operações sem garantia da União e crédito para PPPs

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas

Postagens em redes sociais pedem retirada de recursos de banco

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
1.77 km/h Vento
84% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
06h56 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Segunda
10°
Terça
11°
Quarta
17° 10°
Quinta
22°
Sexta
25° 10°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Brasil fecha Jogos Pan-Americanos Júnior com campanha histórica
Economia Há 1 hora

Projeto da Embrapa apoia cultura alimentar em comunidades do Nordeste
Esporte e integração Há 2 horas

7º BPM realiza corrida comemorativa aos 59 anos do batalhão em Três Passos

Cultura e Tradição Há 2 horas

Daltro Filho sedia 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais

Assalto Há 4 horas

Farmácia é alvo de assalto no centro de Miraguaí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,482,07 -3,96%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias