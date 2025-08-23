Carga de vinhos estrangeiros é apreendida em Chiapetta

Mercadoria não possuía documento fiscal, e o veículo não estava devidamente licenciado (Foto: Divulgação | Pelotão Rodoviário de Santo Augusto)

A equipe do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto abordou um veículo que trafegava na ERS-571 e, durante a fiscalização, encontrou 432 garrafas de vinho de origem estrangeira.

De acordo com as informações divulgadas, a mercadoria não possuía documento fiscal, e o veículo não estava devidamente licenciado. A apreensão foi realizada na noite de sexta-feira (22/8), em Chiapetta.

Os produtos oriundos de descaminho e o veículo foram encaminhados à polícia judiciária em Três Passos.

