Carga de vinhos estrangeiros é apreendida em Chiapetta

Apreensão foi realizada na noite de sexta-feira (22/8)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
23/08/2025 às 15h14
Carga de vinhos estrangeiros é apreendida em Chiapetta
Mercadoria não possuía documento fiscal, e o veículo não estava devidamente licenciado (Foto: Divulgação | Pelotão Rodoviário de Santo Augusto)

A equipe do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto abordou um veículo que trafegava na ERS-571 e, durante a fiscalização, encontrou 432 garrafas de vinho de origem estrangeira.

De acordo com as informações divulgadas, a mercadoria não possuía documento fiscal, e o veículo não estava devidamente licenciado. A apreensão foi realizada na noite de sexta-feira (22/8), em Chiapetta.

Os produtos oriundos de descaminho e o veículo foram encaminhados à polícia judiciária em Três Passos.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
