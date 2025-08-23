Sábado, 23 de Agosto de 2025
Anteprojeto visa ampliar e disseminar a cultura gaúcha em Coronel Bicaco

Projeto de Lei do Legislativo foi aprovado na sessão de segunda-feira (18/8)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
23/08/2025 às 15h09
Anteprojeto visa ampliar e disseminar a cultura gaúcha em Coronel Bicaco
Vereador Luiz Flávio Rangel afirmou que o objetivo é inserir a cultura gaúcha no cotidiano do bicaquense (Foto: Diones Roberto Becker)

O Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2025 – que trata da implantação do Programa Municipal de Ampliação e Disseminação da Cultura Tradicionalista Gaúcha no âmbito de Coronel Bicaco – foi aprovado, de forma unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (18/8).

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP), autor do anteprojeto, afirmou que o objetivo é inserir a cultura gaúcha no cotidiano do cidadão bicaquense, não somente em setembro, quando ocorrem os festejos farroupilhas. Ele lembrou que a mesma matéria foi apresentada e aprovada na legislatura passada, no entanto, o Poder Executivo não transformou o texto em Projeto de Lei.

O progressista reiterou que, a partir da implantação do programa, os alunos da rede municipal terão a oportunidade de aprender mais sobre todos os aspectos da cultura do Rio Grande do Sul. — Essa tradição é muito sagrada em nosso Estado — destacou.

 

