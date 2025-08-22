Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seminário Regional debate educação inclusiva e planos decenais

O seminário contou com palestras, reflexões e trocas de experiências que ampliaram os debates sobre os desafios e perspectivas da educação especial

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações Ascom Prefeitura
22/08/2025 às 15h08
Seminário Regional debate educação inclusiva e planos decenais
Foto: Divulgação Ascom

Tenente Portela sediou nesta quinta-feira, 21, a 3ª edição do Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO 2025, promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME-RS) e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-RS), com apoio da Prefeitura Municipal. O evento ocorreu no Centro Cultural e reuniu gestores, conselheiros e educadores de diversos municípios da região.

A programação teve como foco os Planos Decenais de Educação e a Educação Especial, sob a temática “Parceria que Alicerça e Transforma Sistemas”. Ao longo do encontro, foram destacadas a importância da cooperação regional, o compromisso com políticas inclusivas e o papel dos conselhos no acompanhamento e avaliação das metas educacionais.

O seminário contou com palestras, reflexões e trocas de experiências que ampliaram os debates sobre os desafios e perspectivas da educação especial, além de fortalecer estratégias conjuntas entre os municípios. O encontro reafirmou o caráter coletivo da gestão educacional e a necessidade de união para consolidar avanços em políticas públicas que garantam uma educação mais justa e eficiente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dos 21 municípios da Região Celeiro, 16 foram agraciados com o selo “Município Amigo da Vacina” (Foto: Arthur Vargas | ASCOM-SES)
Em Porto Alegre Há 2 dias

Municípios da Região Celeiro são premiados por alcançar metas de cobertura vacinal

Cerimônia foi realizada no auditório do MP-RS em Porto Alegre

 (Foto: Assessoria / Camara)
Audiência Pública Há 3 dias

Audiência pública sobre estacionamento rotativo acontece amanhã em Tenente Portela

Proposta busca organizar o trânsito e atender à crescente demanda por vagas no centro

 Assinatura da portaria teve a presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann (Foto: Diones Roberto Becker)
Autismo Há 4 dias

Vereadores comemoram implantação de CAS/TEAcolhe em Coronel Bicaco

Serviço será implementado na APAE

 Vereador Jonas Vieira ressaltou que é necessário dar suporte para melhorar os indicadores educacionais (Foto: Diones Roberto Becker)
Por unanimidade Há 4 dias

Anteprojeto voltado à educação é aprovado no Legislativo bicaquense

Texto foi apreciado na sessão ordinária de segunda-feira (11/8)

 Vereador Felipe Kronbauer lembrou da função social da propriedade rural e a importância da preservação ambiental (Foto: Diones Roberto Becker)
Meio ambiente Há 4 dias

Coronel Bicaco: Pedetista solicita redução da alíquota do IPTU para imóveis específicos

Edil também anexou anteprojeto tratando do assunto

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
4.71 km/h Vento
35% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta
Senado Federal Há 6 minutos

Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Senado Federal Há 6 minutos

CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,83%
Euro
R$ 6,35 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,56%
Bitcoin
R$ 671,313,29 +3,75%
Ibovespa
137,876,02 pts 2.5%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias