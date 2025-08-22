Seminário Regional debate educação inclusiva e planos decenais

Tenente Portela sediou nesta quinta-feira, 21, a 3ª edição do Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO 2025, promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME-RS) e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-RS), com apoio da Prefeitura Municipal. O evento ocorreu no Centro Cultural e reuniu gestores, conselheiros e educadores de diversos municípios da região.

A programação teve como foco os Planos Decenais de Educação e a Educação Especial, sob a temática “Parceria que Alicerça e Transforma Sistemas”. Ao longo do encontro, foram destacadas a importância da cooperação regional, o compromisso com políticas inclusivas e o papel dos conselhos no acompanhamento e avaliação das metas educacionais.

O seminário contou com palestras, reflexões e trocas de experiências que ampliaram os debates sobre os desafios e perspectivas da educação especial, além de fortalecer estratégias conjuntas entre os municípios. O encontro reafirmou o caráter coletivo da gestão educacional e a necessidade de união para consolidar avanços em políticas públicas que garantam uma educação mais justa e eficiente.