Sexta, 22 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho

Atualmente, é secretário especial da Presidência da República

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/08/2025 às 00h03

O conselheiro Bruno Moretti é o novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras, aprovado em reunião realizada nesta quinta-feira (21) pelo conselho . Ele terá mandato até a próxima Assembleia Geral, informou a petrolífera.

Moretti vai substituir Pietro Adamo Sampaio Mendes , que apresentou o pedido de renúncia ao cargo , nessa quarta-feira (20). Ele assumirá a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Atualmente, Moretti é secretário especial de Análise Governamental da Presidência da República, conselheiro da Petrobras e membro do Comitê de Investimentos da companhia.

Formado em economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), foi diretor e secretário-executivo substituto do Ministério da Saúde, entre 2014 e 2015.

Em seguida, atuou como secretário-executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República (2015 a 2016) e assessor técnico no Senado Federal, entre 2017 e 2022.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 3 horas

Sinduscon-SP revisa para baixo a projeção de crescimento da construção

Conjuntura interna do Brasil tem mais peso que cenário externo

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Consumo em supermercados cresceu 4% em julho, aponta Abras

Crescimento reflete a melhora da renda e do mercado de trabalho

 © Arte sobre foto de Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês

Crescimento econômico e IOF impulsionaram resultado

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Tarifaço: BNDES vai “entrar forte” no apoio a empresas, diz Mercadante

Plano Brasil Soberano prevê RR 30 bilhões em crédito emergencial

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Batata e cebola estão mais baratas, diz Conab

Redução chegou a 31,61% na média nos 11 mercados atacadistas

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 23°
18° Sensação
1.82 km/h Vento
95% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sábado
28° 16°
Domingo
18°
Segunda
Terça
13°
Quarta
12°
Últimas notícias
Economia Há 38 minutos

Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho
Justiça Há 38 minutos

PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Educação Há 3 horas

Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica premia brasileiros
Economia Há 3 horas

Sinduscon-SP revisa para baixo a projeção de crescimento da construção
Geral Há 3 horas

TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,07%
Euro
R$ 6,36 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 656,693,30 +0,58%
Ibovespa
134,510,84 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias