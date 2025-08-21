Em discurso de homenagem ao Grupo Globo, Motta defende democracia e direito à informação

Em sessão solene de homenagem aos 100 anos do Grupo Globo e 60 anos da Rede Globo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a democracia, o direito à informação e a liberdade de imprensa.

“O capítulo dedicado à comunicação social em nossa Constituição, por exemplo, estabelece, com clareza, que a imprensa livre e plural é um pilar da democracia brasileira e um instrumento indispensável à cidadania”, afirmou.

Trajetória

Motta destacou a trajetória do Grupo Globo desde os tempos do jornal impresso, passando pela rádio, pela televisão e pelas plataformas digitais. Para Motta, a empresa soube se adaptar às mudanças tecnológicas e aos novos meios de informar.

“O sucesso de tantas décadas de trabalho é, certamente, um reflexo claro da relevância de seu conteúdo e das inestimáveis contribuições para a formação da opinião pública”, destacou.

Elo entre realidades

O presidente ressaltou ainda o papel da Rede Globo como um agente de integração nacional, um mediador entre as diferenças regionais e um organizador simbólico da vida social. Segundo ele, a emissora desempenhou a função de elo entre realidades diversas, aproximando culturas, sotaques, paisagens e modos de vida que, de outro modo, permaneceriam distantes.

“Essa capacidade de integrar e de dar visibilidade à pluralidade nacional representa, sem dúvida, uma das maiores contribuições da emissora à construção de uma consciência coletiva”, afirmou Motta.

“Nesse sentido, celebrar os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da Rede Globo de Televisão é também celebrar o papel do jornalismo profissional, que, em sua essência, busca servir ao interesse público, garantir transparência na informação e fortalecer as instituições democráticas”, finalizou o presidente.