Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que caracteriza abandono afetivo como conduta proibida por lei

O texto seguirá para sanção presidencial, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
21/08/2025 às 11h16
Comissão aprova projeto que caracteriza abandono afetivo como conduta proibida por lei
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para caracterizar o abandono afetivo como conduta ilícita. O Projeto de Lei 3212/15 impõe reparação de danos ao pai ou à mãe que deixar de prestar assistência afetiva a seus filhos, seja pela convivência, seja por visitação periódica.

A proposta, do ex-senador Marcelo Crivella, foi aprovada por recomendação do relator na CCJ, deputado Roberto Duarte (Republicanos-AC).

O texto seguirá para sanção presidencial, a não ser que haja pedido para ser analisado também pelo Plenário da Câmara.

Segundo Roberto Duarte, especialistas apontam que o afeto tem sido cada vez mais considerado nas decisões judiciais sobre relações familiares.

Orientação
 O texto determina que o pai ou a mãe que não tiver a guarda da criança ou do adolescente também ficará obrigado não apenas a visitá-lo e a tê-lo em sua companhia, mas também a fiscalizar a sua manutenção e educação.

O projeto define a assistência afetiva devida pelos pais aos filhos menores de 18 anos como:
– a orientação quanto a escolhas e oportunidades na área da educação e profissionais;
– a solidariedade e o apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldades; e
– a presença física quando espontaneamente solicitada pela criança ou pelo adolescente, desde que possível de ser atendida.

Além dos deveres de sustento, guarda e de educação dos filhos menores, a proposta altera o ECA para também atribuir aos pais os deveres de convivência e assistência material e moral. Esse aspecto será considerado nas decisões judiciais de destituição de tutela e de suspensão ou destituição do poder familiar.

Pais negligentes
 A negligência do pai ou da mãe também será incluída entre as hipóteses que permitirão a um juiz determinar, como medida cautelar, o afastamento do denunciado da moradia. Hoje as hipóteses admitidas para a adoção dessa medida são apenas as de abuso sexual e maus-tratos.

Outra mudança é que os diretores das escolas de ensino fundamental passarão a ser responsáveis por comunicar ao Conselho Tutelar casos de negligência, de abuso ou de abandono afetivo de que tiverem conhecimento.

Hoje, a lei obriga esses educadores a denunciarem apenas casos de maus-tratos, faltas reiteradas injustificadas e elevados níveis de repetência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 54 minutos

Em discurso de homenagem ao Grupo Globo, Motta defende democracia e direito à informação

Em sessão solene de homenagem aos 100 anos do Grupo Globo e 60 anos da Rede Globo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-P...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Relator diz que regulamentação de aplicativos de transporte está acima de ideologias; ouça a entrevista

Comissão especial na Câmara dos Deputados discute o assunto

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Motta cria grupo de trabalho para debater propostas de proteção a menores na internet

O presidente da Câmara dos Deputados destaca que essa não é uma pauta de esquerda ou direita, mas sim do Brasil

Câmara Há 1 hora

Motta anuncia votação do pedido de urgência para o projeto do Imposto de Renda hoje

INI-TEXTO presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou há pouco pelas redes sociais que vai pautar hoje a urgência do...

 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova uso de reconhecimento facial para cadastro de usuários de redes sociais

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 23°
21° Sensação
2.5 km/h Vento
67% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Bloqueios dificultam revenda de celulares roubados
Economia Há 34 minutos

Ministro minimiza impacto do tarifaço no mercado de trabalho
Senado Federal Há 34 minutos

Congresso faz sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo
Câmara Há 50 minutos

Em discurso de homenagem ao Grupo Globo, Motta defende democracia e direito à informação
Economia Há 50 minutos

INSS suspende contrato com a Crefisa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +0,22%
Euro
R$ 6,38 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,894,97 -0,88%
Ibovespa
134,288,90 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias