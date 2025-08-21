Mário Heringer diz que todos os governos terão de responder pela fraude no INSS; ouça a entrevista

O deputado Mário Heringer (PDT-MG), integrante da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que analisará as fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), disse que o partido dele vai adotar uma posição independente, sem oposição e sem “passar pano” para o governo. “Espero que o governo venha à CPMI para prestar esclarecimentos”, afirmou Heringer em entrevista à Rádio Câmara .

Mário Heringer disse que as fraudes “não começaram ontem” e responsabilizou todos os governos desde 2019. Sobre o fato de a oposição atribuir o início das fraudes ao governo Dilma Rousseff (2011), Heringer declarou: "Não tem problema, podemos investigar desde 2011. O importante é descobrir e punir os culpados.”

A CPMI

O colegiado foi instalado nesta quarta-feira (20) e tem 16 senadores, 16 deputados, igual número de suplentes e tem prazo de 180 dias para apurar as fraudes no INSS.

A comissão vai investigar os descontos indevidos em benefícios do INSS praticados por associações de representação de aposentados, a partir de 2019, segundo investigações da Polícia Federal. A fraude pode ter chegado a R$ 6,4 bilhões ao longo de seis anos.