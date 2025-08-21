Municípios da Região Celeiro são premiados por alcançar metas de cobertura vacinal

Dos 21 municípios da Região Celeiro, 16 foram agraciados com o selo “Município Amigo da Vacina” (Foto: Arthur Vargas | ASCOM-SES)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS), em parceria com o Ministério Público (MP-RS), entregou o selo “Município Amigo da Vacina” para representantes de 415 prefeituras gaúchas que alcançaram as metas estabelecidas no ano passado. A cerimônia foi realizada no auditório do MP-RS em Porto Alegre, na quarta-feira (20/8).

Dos 21 municípios da Região Celeiro, 16 foram agraciados com o certificado. Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, São Martinho, Tiradentes do Sul e Três Passos receberam o selo ouro por atingirem as metas nas vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. Mais detalhes na tabela abaixo.

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, ressaltou a importância das parcerias da SES com o MP-RS e a importância do selo. — Quando se fala em proteger a vida, a nossa parceria no programa de reconhecimento Município Amigo da Vacina torna-se viva e eficaz, com resultados objetivos. Entregar o certificado a 415 municípios mostra que estamos no caminho certo e que vacina boa é vacina no braço — destacou.

A premiação instituída pela SES-RS e MP-RS busca incentivar o aumento da cobertura para as vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. Nesta segunda edição da iniciativa, 139 municípios ganharam o selo ouro (metas alcançadas nos três imunizantes); 153 o selo prata (metas atingidas em dois dos três imunizantes) e 123 o selo bronze (meta alcançada em um imunizante).

Três categorias:

Para receberem o selo, os municípios foram classificados em três categorias, levando em conta a cobertura vacinal registrada em 2024, o tipo de vacina e suas respectivas faixas etárias. São elas:

- Categoria Baby: cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.

- Categoria Dente de Leite: cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.

- Categoria Teens: cobertura maior ou igual a 90% (adolescentes e pré-adolescentes de 9 a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

As vacinas:

- Pentavalente: protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).

- Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela).

- HPV: protege jovens e adolescente contra o papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo do útero, bem como de diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, com esquema de dose única.

