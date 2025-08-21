Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Municípios da Região Celeiro são premiados por alcançar metas de cobertura vacinal

Cerimônia foi realizada no auditório do MP-RS em Porto Alegre

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
21/08/2025 às 01h21 Atualizada em 21/08/2025 às 01h25
Municípios da Região Celeiro são premiados por alcançar metas de cobertura vacinal
Dos 21 municípios da Região Celeiro, 16 foram agraciados com o selo “Município Amigo da Vacina” (Foto: Arthur Vargas | ASCOM-SES)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS), em parceria com o Ministério Público (MP-RS), entregou o selo “Município Amigo da Vacina” para representantes de 415 prefeituras gaúchas que alcançaram as metas estabelecidas no ano passado. A cerimônia foi realizada no auditório do MP-RS em Porto Alegre, na quarta-feira (20/8).

Dos 21 municípios da Região Celeiro, 16 foram agraciados com o certificado. Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, São Martinho, Tiradentes do Sul e Três Passos receberam o selo ouro por atingirem as metas nas vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. Mais detalhes na tabela abaixo.

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, ressaltou a importância das parcerias da SES com o MP-RS e a importância do selo. — Quando se fala em proteger a vida, a nossa parceria no programa de reconhecimento Município Amigo da Vacina torna-se viva e eficaz, com resultados objetivos. Entregar o certificado a 415 municípios mostra que estamos no caminho certo e que vacina boa é vacina no braço — destacou.

A premiação instituída pela SES-RS e MP-RS busca incentivar o aumento da cobertura para as vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. Nesta segunda edição da iniciativa, 139 municípios ganharam o selo ouro (metas alcançadas nos três imunizantes); 153 o selo prata (metas atingidas em dois dos três imunizantes) e 123 o selo bronze (meta alcançada em um imunizante).

Três categorias:

Para receberem o selo, os municípios foram classificados em três categorias, levando em conta a cobertura vacinal registrada em 2024, o tipo de vacina e suas respectivas faixas etárias. São elas:

- Categoria Baby: cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.

- Categoria Dente de Leite: cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.

- Categoria Teens: cobertura maior ou igual a 90% (adolescentes e pré-adolescentes de 9 a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

As vacinas:

- Pentavalente: protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).

- Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela).

- HPV: protege jovens e adolescente contra o papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo do útero, bem como de diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, com esquema de dose única.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Assessoria / Camara)
Audiência Pública Há 2 dias

Audiência pública sobre estacionamento rotativo acontece amanhã em Tenente Portela

Proposta busca organizar o trânsito e atender à crescente demanda por vagas no centro

 Assinatura da portaria teve a presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann (Foto: Diones Roberto Becker)
Autismo Há 2 dias

Vereadores comemoram implantação de CAS/TEAcolhe em Coronel Bicaco

Serviço será implementado na APAE

 Vereador Jonas Vieira ressaltou que é necessário dar suporte para melhorar os indicadores educacionais (Foto: Diones Roberto Becker)
Por unanimidade Há 2 dias

Anteprojeto voltado à educação é aprovado no Legislativo bicaquense

Texto foi apreciado na sessão ordinária de segunda-feira (11/8)

 Vereador Felipe Kronbauer lembrou da função social da propriedade rural e a importância da preservação ambiental (Foto: Diones Roberto Becker)
Meio ambiente Há 2 dias

Coronel Bicaco: Pedetista solicita redução da alíquota do IPTU para imóveis específicos

Edil também anexou anteprojeto tratando do assunto

 Vereador Marcelo Jurandi rebateu as críticas de que somente apresenta reivindicações da localidade de Campo Santo (Foto: Diones Roberto Becker)
Atendimento Há 2 dias

Vereador anuncia expediente para receber demandas da comunidade bicaquense

Edil resolveu que permanecerá todas as quintas-feiras, das 10 às 16 horas, na sede do Poder Legislativo

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 23°
12° Sensação
0.67 km/h Vento
97% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Em Porto Alegre Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são premiados por alcançar metas de cobertura vacinal
Câmara Há 3 horas

Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Câmara Há 4 horas

Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Câmara Há 4 horas

Pescadores temem exclusão com novas regras do seguro-defeso previstas em medida provisória
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,14%
Euro
R$ 6,38 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 659,447,54 -0,28%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias