Motta defende votação de projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a votação de regras para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (PL 2628/22) não é uma pauta da esquerda ou da direita, mas sim do Brasil. "O que queremos é trazer proteção e garantia de não ter problemas como adultização infantil, erotização, pedofilia no ambiente digital", disse.

Segundo ele, a votação da proposta não pode configurar que a Câmara queira censurar qualquer opinião ou ter órgãos censores das redes.

O projeto está em análise neste momento no Plenário da Câmara. "A proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente digital é muito importante", destacou Motta.

