Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Câmara analisa projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 2628/22, do Senado, que cria regras para a proteção de c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
20/08/2025 às 19h46
Câmara analisa projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais; acompanhe
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 2628/22, do Senado, que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos, jogos, redes sociais e outros programas de computador, estipulando obrigações para os fornecedores e garantindo controle de acesso por parte dos pais e responsáveis.

O substitutivo do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) determina procedimentos e exigências aos fornecedores dos aplicativos de internet (empresa controladora de apps, por exemplo). No entanto, um regulamento posterior definirá critérios objetivos para aferir o grau de interferência desses fornecedores sobre os conteúdos postados.

Com previsão de vigência depois de um ano de publicação da futura lei, o projeto determina aos fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação que adotem “medidas razoáveis” desde a concepção e ao longo da operação dos aplicativos para prevenir e diminuir o acesso e a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos considerados prejudiciais a esse público.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Setor de apostas aponta perda de R$ 10,8 bilhões com mercado clandestino

Ministério da Fazenda relata bloqueio de 17 mil sites ilegais desde a regulamentação do setor em 2023

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Motta defende votação de projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais

Proposta está em análise no Plenário

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova publicidade obrigatória de ordem judicial que suspende conteúdo ou perfil de rede social

Proposta pode seguir direto para o Senado

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Proposta garante à pessoa com transtorno do espectro autista acesso a terapia pelo plano de saúde

O Projeto de Lei 4433/24, do deputado Robinson Faria (PP-RN), garante à pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) com plano de saúde o direit...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Deputadas e sindicatos de trabalhadoras domésticas cobram medidas contra o trabalho escravo

Debatedoras defendem aprovação de projeto de lei sobre ressocialização das vítimas do trabalho forçado

DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
