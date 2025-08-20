Alckmin apresenta a Motta propostas legislativas prioritárias do governo em defesa das exportações

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), as propostas legislativas prioritárias do governo em defesa das exportações brasileiras. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pediu a Motta urgência na tramitação dos projetos, de forma a preservar os empregos e os produtos afetados pelo tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Uma das propostas prioritárias para o governo é a Medida Provisória 1309/25 , que cria o Plano Brasil Soberano e apresenta um conjunto de medidas para socorrer empresas prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre exportações brasileiras.

Entre as medidas, está uma linha de crédito no valor de R$ 30 bilhões para exportadores, mudança nas regras do seguro de crédito à exportação e em fundos garantidores, prorrogação de suspensão de tributos e compras governamentais de gêneros alimentícios que deixaram de ser exportados.

“O conjunto é amplo: prevê juros mais baixos, fundo garantidor, que é uma medida estrutural e passa a ter um fundo garantidor do comércio exterior com recurso, compras governamentais com licitação simplificada, federal, estadual municipal, e o regime drawback para exportador”, explicou Alckmin.

Além desses, ele destacou a necessidade de aprovar 11 acordos comerciais, dos quais 5 tramitam na Câmara e os demais no Senado Federal. O vice-presidente afirmou que, “quanto mais rápido os projetos forem aprovados, melhor”.

Ainda tramitam na Câmara os seguintes projetos que favorecem as exportações de produtos brasileiros.