Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em debate na Câmara, exportadores detalham impacto das tarifas dos EUA

Técnicos do governo e representantes de setores exportadores apresentaram nesta quarta-feira (20), em audiência pública, os impactos da decisão do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
20/08/2025 às 15h55
Em debate na Câmara, exportadores detalham impacto das tarifas dos EUA
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Técnicos do governo e representantes de setores exportadores apresentaram nesta quarta-feira (20), em audiência pública, os impactos da decisão do governo do presidente Donald Trump de taxar em 50% boa parte das exportações brasileiras. O debate ocorreu na Comissão de Finanças e Tributação, a pedido do presidente do colegiado, deputado Rogério Correia (PT-MG).

A diretora de Relações Internacionais da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Lhais Sparvoli, afirmou que setor foi muito prejudicado pela decisão. Os Estados Unidos são o principal comprador de um tipo de carne que não é valorizado no Brasil, o corte dianteiro do gado.

Sem o mercado americano, os produtores poderão deixar de embarcar 200 mil toneladas de corte dianteiro. A saída tem sido buscar novos mercados. “E nós vamos fazer isso, claro, mas nenhum outro país valoriza esse corte tanto quanto os Estados Unidos”, disse Sparvoli.

Cancelamentos
 A diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Liliam Catunda, também reconheceu o impacto da sobretaxação sobre o setor. Segundo ela, o mercado americano compra 70% das exportações de pescado brasileiro, produtos oriundos da pesca e da aquicultura.

Desde a decisão de Trump, segundo Liliam Catunda, houve cancelamento de contratos e devolução de contêineres. Para o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Marcos Antonio Matos, o principal desafio será criar novas parcerias comerciais. Ele explicou que o setor tem relações com empresas norte-americanas há mais de um século. “Não é da noite para o dia que vamos ter relação com novas empresas”, afirmou.

Compras
 A secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, detalhou a medida prevista na MP 1309/25 , que prevê a compra governamental dos produtos alimentícios que não forem exportados devido à sobretaxação, como frutas e mel. “Aquilo que ficar no Brasil nós vamos comprar. Desperdício não vamos ter”, disse.

Os deputados que participaram da audiência pública defenderam a diversificação da pauta de exportações brasileiras. “É uma crise que gera mais oportunidade, e o Brasil tem muitos trunfos, muitas possibilidades”, disse o deputado Merlong Solano (PT-PI). Já o deputado Rogério Correia defendeu a união de todos os partidos em torno da defesa do Brasil.

Também houve críticas à atuação do governo. O deputado Luiz Carlos Hauly (Pode-PR) afirmou que o presidente Lula tem culpa na decisão americana de sobretaxar o Brasil. Ele afirmou que Lula teria ofendido o então candidato à presidência Donald Trump. “Ele [Lula], sem necessidade alguma, falou muito, muito mal do presidente atual”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Especialistas pedem aprovação de projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital

Proposta está em análise na Câmara e pode ser votada ainda nesta quarta

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão debate atuação de psicólogos junto à população em situação de rua

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (21) sobre a atuaç...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova proibição de classificação de presos por critério de facção criminosa

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão de Educação debate desafios da educação pública para migrantes no Brasil

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (21), os desafios da educação pública para migrantes em território brasil...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova programa habitacional para profissionais da enfermagem

Projeto continua em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 10° Máx. 19°
19° Sensação
3.99 km/h Vento
64% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 3 minutos

Parque do Iguaçu é uma melhores atrações do Brasil
Câmara Há 3 minutos

Em debate na Câmara, exportadores detalham impacto das tarifas dos EUA
Entretenimento Há 18 minutos

Mercado de presentes personalizados segue em expansão
Senado Federal Há 18 minutos

Código Eleitoral com voto impresso e 30% de candidatura feminina vai a Plenário
Entretenimento Há 32 minutos

Documentário registra Folia de Nossa Senhora Santana em Cavalcante

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,48%
Euro
R$ 6,38 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 659,069,09 +0,12%
Ibovespa
134,600,81 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias