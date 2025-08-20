Comissão de Educação debate desafios da educação pública para migrantes no Brasil

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (21), os desafios da educação pública para migrantes em território brasileiro. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 10.

O debate atende a pedido da deputada Carol Dartora (PT-PR). A parlamentar quer identificar barreiras e propor soluções para garantir o direito à educação universal, equitativa e de qualidade aos migrantes. Ela acrescenta que muitos migrantes enfrentam dificuldades de ingresso e permanência nos sistemas educacionais brasileiros devido a questões linguísticas, culturais, documentais e estruturais.

“O objetivo é promover políticas educacionais mais inclusivas, democráticas e sensíveis à realidade dos migrantes no Brasil, garantindo o pleno exercício do direito à educação e a construção de um sistema educacional verdadeiramente acessível e acolhedor”, afirma.