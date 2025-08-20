Comissão de Saúde debate implantação do programa Casa Azul para pessoas com autismo

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (21), audiência pública para discutir a implantação do programa Casa Azul, voltado ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). O evento está marcado para as 10 horas, no plenário 7.

A audiência atende a pedido do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE). Ele destaca que é importante reunir especialistas da área para debater os avanços, os desafios e as possíveis melhorias no suporte à implantação do programa Casa Azul nos municípios brasileiros.

Segundo o Censo de 2022, o Brasil tem aproximadamente 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com TEA.