Especialistas alertam que melhoria no SUS pode reduzir mortes causadas por câncer de pulmão; assista

Embora o câncer de pulmão seja o quarto mais comum no mundo, é o tipo que mais causa mortes. Dados de 2022 do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que quase 30 mil brasileiros morreram em decorrência da doença, sendo 54% homens e 46% mulheres.

Segundo especialistas, o diagnóstico tardio é o principal motivo para esses números. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (19).

"Precisamos avançar, e muito, para que a gente faça um diagnóstico mais precoce", resumiu o deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), que pediu a realização do debate.

Resende é relator do Projeto de Lei 2550/24 , que institui uma política de rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde (SUS).

Novos casos

De acordo com o Inca, a estimativa para o período de 2023 a 2025 é de cerca de 32.560 novos casos de câncer de pulmão por ano no Brasil.