Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deputados analisam projeto que cria a carteira nacional de docente; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 41/25, do Senado, que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB), co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
20/08/2025 às 00h23
Deputados analisam projeto que cria a carteira nacional de docente; acompanhe
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 41/25, do Senado, que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB), com validade em todo o território nacional.

Terão direito à carteira todos os professores da educação pública e privada. O documento facilitará o acesso às prerrogativas decorrentes da condição de professor, como descontos em eventos culturais, acesso a ferramentas de trabalho (programas de computador, por exemplo) e até em diárias de hotéis.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara conclui discussão e votará nesta quarta-feira projeto que cria o Estatuto do Aprendiz

Proposta será analisada no Plenário

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que cria a carteira nacional de docente

Texto será enviado à sanção presidencial

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Deputados analisam projeto que cria o Estatuto do Aprendiz; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o projeto que institui o Estatuto do Aprendiz, reformulando regras para o contrato de aprendizagem e garantind...

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova projeto que prevê divulgação de cartilhas nas escolas sobre pedofilia na internet

Texto seguirá para o Senado, a menos que haja recurso ao Plenário da Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que cria 330 funções comissionadas para o STJ

Proposta vai ao Senado

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 19°
12° Sensação
3.3 km/h Vento
97% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Sesi Araraquara conquista Liga de Basquete Feminino
Câmara Há 2 horas

Câmara conclui discussão e votará nesta quarta-feira projeto que cria o Estatuto do Aprendiz
Desenvolvimento Há 2 horas

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Invest RS visitam instalações da CMPC no Chile
Câmara Há 2 horas

Deputados analisam projeto que cria a carteira nacional de docente; acompanhe
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que cria a carteira nacional de docente

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 -0,13%
Euro
R$ 6,40 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,890,49 +0,04%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias