Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que assegura placas de trânsito e de endereços legíveis por todos

Texto segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/08/2025 às 20h35
Comissão aprova projeto que assegura placas de trânsito e de endereços legíveis por todos
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei de Acessibilidade para assegurar a todos os cidadãos, incluindo pessoas com deficiência, legibilidade e clareza em placas de sinalização de trânsito e de endereços em vias urbanas.

No caso dos endereços, o texto deixa claro que as informações apresentadas deverão atender aos requisitos de acessibilidade previstos em lei e também “garantir clareza e visibilidade para todos os cidadãos, incluindo pessoas com deficiência visual e intelectual e idosos”.

A sinalização de trânsito, por sua vez, deverá ser “perfeitamente visível e legível de dia e à noite, a uma distância compatível com a segurança do trânsito”, visando assegurar a acessibilidade integral.

O relator, deputado Saulo Pedroso (PSD-SP), mudou o texto original do Projeto de Lei 5164/16, do deputado Paulo Azi (União-BA), por entender que a competência para legislar sobre placas de endereços em vias urbanas é dos municípios, cabendo ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamentar as normas de sinalização de trânsito. O projeto original pretendia estabelecer que a sinalização tivesse um padrão em todo o país, com inscrições que pudessem ser lidas a uma distância de 50 metros.

“É importante assegurarmos a visibilidade das placas de sinalização sem, contudo, impor regras que contrariem a autonomia dos responsáveis, razão pela qual apresentamos um substitutivo, que garante o direito à inclusão e à acessibilidade no espaço urbano a todos os cidadãos sem desrespeitar competências", disse o relator.

Próximas etapas
 O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será ainda analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 32 minutos

Associação registra aumento de casos de recuperação judicial no setor rural

Um projeto em análise na Câmara cria uma linha de financiamento de R$ 30 bilhões para o setor, com recursos do fundo social

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 47 minutos

Comissão aprova preferência a pecuarista que tem contrato de pastoreio, caso a terra seja colocada à venda

Direito será garantido em caso de contrato de pastoreio; proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Assistentes sociais defendem na Câmara aprovação de piso salarial para a categoria

Prefeituras temem arcar sozinhas com aumento do gasto com salários; impacto é de R$ 1 bi, segundo CNM

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara aprova projeto que cria 330 funções comissionadas para o STJ; acompanhe

Proposta será enviada ao Senado

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Deputado acredita que COP 30 pode ser oportunidade para combater racismo ambiental

Representantes do governo apresentaram propostas para justiça climática durante audiência pública

Tenente Portela, RS
12°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 27°
12° Sensação
2.13 km/h Vento
98% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Indicado para diretoria da Aneel foi confirmado pelo Plenário
Educação Há 12 minutos

Curso de medicina com nota baixa pode ter corte de vaga ou extinção
Senado Federal Há 12 minutos

Indicado para diretoria da ANP é confirmado no Plenário
Senado Federal Há 12 minutos

Aprovado Willamy Moreira Frota para a diretoria da Aneel
Geral Há 12 minutos

Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 -0,13%
Euro
R$ 6,40 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,596,93 -0,30%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias