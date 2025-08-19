Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motta defende projeto que prevê suspensão de 6 meses para quem impedir funcionamento de atividades legislativas

Deputados aprovaram regime de urgência para a proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/08/2025 às 18h21
Motta defende projeto que prevê suspensão de 6 meses para quem impedir funcionamento de atividades legislativas
Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a análise do Projeto de Resolução 63/25, da Mesa Diretora da Câmara, que prevê pedido de suspensão por 6 meses para quem agredir fisicamente ou impedir, por ação física, o funcionamento das atividades legislativas. A urgência da proposta foi aprovada há pouco no Plenário.

"Defendo que o relatório possa ser negociado, não há necessidade de se votar isso hoje ou amanhã, pode se conversar com os partidos, mas algo precisa ser feito", afirmou.

Segundo Motta, a proposta é uma demonstração clara de que a Presidência da Câmara não concordará com movimentos como o da oposição na primeira semana de agosto, quando impediu as votações em Plenário. "É uma demonstração de que devemos ser enérgicos com esse tipo de atitude", disse.

Motta declarou que não há interesse dele em "hipertrofiar poderes da Presidência", mas de proteger o bom funcionamento da Câmara. "Como estamos tendo movimentos desequilibrados, só vamos conseguir controlar se tivermos sobre a Mesa a condição de punir e sermos pedagógicos com quem não cumprir o Regimento Interno", disse.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 42 segundos

Câmara aprova urgência para projeto que prevê suspensão de 6 meses a deputado que impedir atividade legislativa

Requerimento de urgência foi aprovado no Plenário da Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 45 segundos

Deputados aprovam urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital

Requerimento de urgência foi aprovado no Plenário da Câmara

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 16 minutos

Conselho faz novo sorteio para relator de processo contra André Janones

Relator será escolhido entre três deputados sorteados nesta terça-feira

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 31 minutos

Deputados aprovam urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital; acompanhe

Requerimento de urgência foi aprovado no Plenário da Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 46 minutos

Deputados aprovam pedido de urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital; acompanhe

Requerimento de urgência foi aprovado no Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
22° Sensação
4.19 km/h Vento
56% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 segundos

Brazil Promotion 2025 encerra evento de markerking promocional
Senado Federal Há 17 segundos

Senado aprova juíza Karen Luise para o Conselho Nacional do Ministério Público
Câmara Há 20 segundos

Câmara aprova urgência para projeto que prevê suspensão de 6 meses a deputado que impedir atividade legislativa
Câmara Há 23 segundos

Deputados aprovam urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital
Senado Federal Há 25 segundos

Senadores e produtores rurais cobram solução para embargos preventivos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +1,15%
Euro
R$ 6,41 +1,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,558,07 -2,77%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias