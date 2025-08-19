Conselho faz novo sorteio para relator de processo contra André Janones

O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Fabio Schiochet (União-SC), sorteou nesta terça-feira (19) três nomes para relatar a Representação 3/25, contra o deputado André Janones (Avante-MG). O relator será designado posteriormente a partir de uma lista tríplice com os deputados Delegado Fabio Costa (PP-AL), Acácio Favacho (MDB-AP) e Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE).

No início do mês, o Conselho de Ética havia sorteado outros três deputados para relatoria – Julio Arcoverde (PP-PI), AJ Albuquerque (PP-CE) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR). No entanto, todos solicitaram a retirada de seus nomes da lista.

Segundo os critérios para escolha, o relator não pode pertencer ao mesmo estado, partido ou federação partidária do representado ou à legenda autora da representação. Neste caso, a representação é da Mesa Diretora.

Mensagens ofensivas

Na Representação 3/25, André Janones é acusado de proferir manifestações ofensivas contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto este discursava na tribuna em julho. André Janones foi punido com a suspensão do mandato por três meses e ficará afastado até 12 de outubro.

André Janones é alvo de outras cinco representaçõesno Conselho de Ética, todas de autoria do PL.