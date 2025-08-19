Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora requerimento de urgência para o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos, jogos, redes sociais e outros programas de computador.

O Projeto de Lei 2628/22 , do Senado, estipula obrigações para os fornecedores e garante controle de acesso por parte dos pais e responsáveis.

O substitutivo preliminar do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) impõe procedimentos e exigências aos fornecedores dos aplicativos de internet (empresa controladora de apps, por exemplo). No entanto, um regulamento posterior definirá critérios objetivos para aferir o grau de interferência desses fornecedores sobre os conteúdos postados.

Com previsão de vigência depois de um ano de publicação da futura lei, o projeto determina aos fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação que adotem “medidas razoáveis” desde a concepção e ao longo da operação dos aplicativos para prevenir e diminuir o acesso e a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos considerados prejudiciais a esse público.

