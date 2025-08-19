Terça, 19 de Agosto de 2025
Brasil vai exportar carne bovina para Indonésia

País asiático é o 4º mais populoso do mundo e considerado estratégico

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/08/2025 às 17h35

O Brasil passará a exportar carne bovina para a Indonésia, quarto país mais populoso do mundo.

Um acordo firmado entre os dois países permite a venda de carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne, conforme informaram nesta terça-feira (19) os ministérios da Agricultura (Mapa) e Pecuária e das Relações Exteriores (MRE).

Com 283 milhões de habitantes, o país asiático é considerado um mercado estratégico para o setor de proteína animal , com aumento do consumo da carne bovina em razão da melhora da renda da população e do crescimento da classe média urbana.

Em 2024, os indonésios compraram US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, principalmente sucroalcooleiro, soja, fibras e têxteis.

De acordo com o Mapa, com a nova medida, 402 mercados estrangeiros foram abertos para produtos agropecuários brasileiros desde 2023.

Argélia

A pasta anunciou ainda a exportação de ovinos vivos (ovelhas, carneiros, cordeiros) para a Argélia .

A abertura desse mercado vai favorecer, em especial, a ovinocultura nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

© Tânia Rêgo/Agência Brasil
