Audiência pública sobre estacionamento rotativo acontece amanhã em Tenente Portela

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela promove amanhã, dia 20 de agosto, uma audiência pública para discutir a possibilidade de implantação do estacionamento rotativo no município. O encontro está marcado para as 18h30, no plenário do Legislativo, com participação aberta à comunidade.

A proposta, apresentada pela vereadora Luisa Barth, vem sendo debatida há alguns meses e tem como justificativa o aumento no número de veículos que circulam pela cidade. Um dos fatores apontados é o atendimento regional do Hospital Santo Antônio, que atrai diariamente pacientes e visitantes de outros municípios, ampliando a demanda por vagas de estacionamento.

Além do Legislativo, o Poder Executivo e a Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela (Acisa) já demonstraram interesse em avaliar a proposta. A audiência será o espaço oficial para ouvir opiniões e sugestões da população antes de qualquer definição.

Após o anúncio da audiência, o tema gerou ampla repercussão nas redes sociais e em rodas de conversa entre os portelenses. Muitos moradores se manifestaram contrários à instalação do sistema, enquanto outros defenderam a medida como alternativa para organizar o fluxo de veículos no centro da cidade.

