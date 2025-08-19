Terça, 19 de Agosto de 2025
Comissão da Mulher promove debate sobre trabalho doméstico no Brasil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promoverá, nesta quarta-feira (20), debate sobre as trabalhadoras domésticas do...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/08/2025 às 15h30

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promoverá, nesta quarta-feira (20), debate sobre as trabalhadoras domésticas do Brasil. O encontro foi sugerido pela presidente da comissão, deputada Célia Xakriabá (Psol-MG), e será realizado a partir das 13h30, no auditório Nereu Ramos.

O debate faz parte da “Tribuna da Mulher” – reuniões semanais que buscam aproximar a sociedade e os movimentos de mulheres dos trabalhos realizados pela comissão.

Perfil
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) de dezembro de 2023 revela que, naquele ano, havia 6,08 milhões de pessoas ocupadas no trabalho doméstico, das quais 91,1% eram mulheres.

Trabalho doméstico é aquele realizado no âmbito residencial da pessoa ou da família, desde que o trabalho não gere lucro para a parte empregadora, como faxineiras, cozinheiras, motoristas, babás.

