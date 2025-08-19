Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Setor portuário defende mais investimentos em acessos e dragagem

Representantes pediram melhorias em rodovias, ferrovias e retomada da dragagem para garantir eficiência dos portos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/08/2025 às 15h30
Setor portuário defende mais investimentos em acessos e dragagem
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, representantes do setor portuário defenderam investimentos para melhorar a infraestrutura de acesso aos portos, como rodovias e ferrovias. Eles também pediram a ampliação dos programas de dragagem nos portos.

O debate foi realizado na Comissão de Viação e Transportes, a pedido dos deputados Leônidas Cristino (PDT-CE), Luiz Fernando Faria (PSD-MG) e Flávio Nogueira (PT-PI).

O presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias (Fenop), Sérgio Aquino, destacou que o acesso é um dos principais problemas enfrentados pelos portos, responsáveis por 95% do comércio exterior do Brasil. “Temos portos no país que nem acesso ferroviário possuem. Isso é um absurdo”, afirmou.

O diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), Mário Povia, alertou para o problema. Segundo ele, os maiores problemas dos portos hoje estão nos acessos. “Não estão, stricto sensu , dentro dos portos”, disse.

Para o deputado Leônidas Cristino, o país precisa corrigir esse problema. Ele afirmou que a falta de vias de acesso adequadas compromete a movimentação de cargas. “Se a carga não chegar devidamente no momento aprazado, aquele porto vai ser ineficiente”, disse o parlamentar.

Dragagem
 Além do acesso terrestre, os participantes da audiência cobraram a retomada das dragagens, serviço que remove sedimentos acumulados nos canais e áreas de atracação para garantir a navegabilidade e a segurança das operações. A lei que hoje regula o setor ( Lei 12.815/13 ) transferiu a atividade para o governo federal.

O diretor executivo da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (Abratec), Caio Morel, lembrou que a última dragagem de aprofundamento no Porto de Santos ocorreu em 2011, quando o calado passou de 13 para 15 metros. “São mais de 15 anos sem uma nova intervenção de infraestrutura”, disse. O Porto de Santos é o maior do país.

O secretário nacional de Portos do Ministério de Portos e Aeroportos, Alex Ávila, reconheceu o problema e informou que o governo deve anunciar em breve a data do leilão para a concessão da dragagem e a exploração do canal de acesso ao Porto de Paranaguá (PR), o primeiro do tipo no Brasil.

“Eu sei como é custoso você programar um contrato para fazer uma operação, chegar no fim do dia e você não poder usar 100% do potencial do navio. Isso encarece o frete, encarece na ponta, encarece no destino, na origem”, disse Ávila.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 8 segundos

Comissão da Mulher promove debate sobre trabalho doméstico no Brasil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promoverá, nesta quarta-feira (20), debate sobre as trabalhadoras domésticas do...
Câmara Há 15 minutos

Projeto permite suspensão de deputados que praticarem agressões físicas ou impedirem atividade legislativa

Proposta foi apresentada pela Mesa Diretora por causa da ocupação da mesa do Plenário neste mês

 Mario Agra / Câmara dos Deputados
Câmara Há 45 minutos

Comissão aprova como direito do consumidor opção por não receber chamadas de telemarketing

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 45 minutos

Comissão aprova prioridade para criança de colo e pessoa com mais de 80 anos

Texto altera Lei do Atendimento Prioritário; Estatuto da Pessoa Idosa já prioriza pessoas com mais de 80 anos
Câmara Há 59 minutos

Déficit bilionário da Previ é tema de audiência na Câmara nesta quarta

Fundo de pensão registra déficit de R$ 14 bilhões

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 27°
26° Sensação
5.99 km/h Vento
49% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Câmara Há 5 minutos

Projeto permite suspensão de deputados que praticarem agressões físicas ou impedirem atividade legislativa
Cultura Há 6 minutos

Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do RS é realizado no Festival de Cinema de Gramado
Tecnologia Há 21 minutos

Tecnologia otimiza logística hospitalar e laboratorial
Justiça Há 21 minutos

Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
Tecnologia Há 35 minutos

Grupo Adali integra congresso da OAB sobre direito digital

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +0,98%
Euro
R$ 6,39 +0,84%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 659,803,59 -2,87%
Ibovespa
134,683,44 pts -1.92%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias