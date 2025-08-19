Déficit bilionário da Previ é tema de audiência na Câmara nesta quarta

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promoverá audiência pública nesta quarta-feira (20) sobre o déficit registrado no Plano 1 da Previ – maior fundo de pensão da América Latina.

O debate será realizado a partir das 16 horas, no plenário 7.

A audiência foi sugerida pelo deputado Allan Garcês (PP-MA) para esclarecer as causas do déficit, as responsabilidades na gestão dos recursos e as medidas adotadas para proteger os beneficiários do fundo.

“O Parlamento deve obter informações claras e objetivas sobre as causas, as medidas corretivas adotadas e as garantias de que a situação não se repetirá”, afirma o deputado.