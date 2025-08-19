Subcomissão da Câmara dos Deputados debate regulação e combate a apostas ilegais

A Subcomissão de Regulação de Apostas Esportivas da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realizará audiência pública nesta quarta-feira (20) para discutir a regulação e o combate a apostas ilegais. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4.

A audiência foi pedida pelo deputado Caio Vianna (PSD-RJ). Segundo o parlamentar, a iniciativa integra o plano de trabalho aprovado pela subcomissão em junho, que prevê arealização de sete audiências públicas e uma mesa-redonda final sobre o tema.

Marco legal

A regulação das apostas esportivas ganhou destaque após a sanção da Lei 14.790/23 , que estabeleceu o marco legal para a exploração dessa atividade.

O objetivo da audiência é avaliar o estágio atual de implementação da norma e levantar subsídios para futuros encaminhamentos legislativos.