Comissão debate com o embaixador Celso Amorim a formulação e a execução da política externa brasileira

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouve, nesta quarta-feira (20), o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, sobre a formulação e a execução da política externa brasileira. O debate será às 9 horas, no plenário 3.

A audiência foi solicitada pelo deputado Filipe Barros (PL-PR). O parlamentar quer debater a condução da política externa brasileira na atual gestão do governo federal.

Na avaliação de Filipe Barros, a política externa tem sido conduzida sob a orientação do embaixador Celso Amorim, com impactos negativos nas relações internacionais do Brasil. Ele cita episódios envolvendo Venezuela, Rússia, Ucrânia, Israel, Argentina, Paraguai e Estados Unidos.

“Celso Amorim é o chanceler de fato, enquanto Mauro Vieira apenas cumpre ordens, permitindo que o Itamaraty, antes conhecido por sua excelência diplomática, caia cada vez mais na total irrelevância”, afirma.

Para o deputado, as ações de Celso Amorim "têm colocado em xeque a imagem internacional construída pelo Brasil ao longo dos anos de um player neutro, amistoso e com posições equilibradas".