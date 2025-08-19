Comissão debate impactos das tarifas impostas pelos EUA à economia brasileira

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (20) os impactos na economia brasileira das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O debate será realizado às 9h30, no plenário 4.

O deputado Rogério Correia (PT-MG), que pediu o debate, deseja uma análise das consequências da tarifa de 50% anunciada pelo governo norte-americano sobre os produtos importados do Brasil.

A medida entrou em vigor em 6 de agosto e alguns itens, como suco de laranja, aeronaves, petróleo, fertilizantes e determinados alimentos, ficaram de fora da cobrança.