Comissão debate situação dos laboratórios de eficiência energética do Cepel

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute, nesta quarta-feira (20), a situação dos laboratórios de eficiência energética do Cen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/08/2025 às 14h00

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute, nesta quarta-feira (20), a situação dos laboratórios de eficiência energética do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel).

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 14.

O debate atende a pedido do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ). Ele espera esclarecer os impactos da atual estrutura de financiamento do Cepel sobre a continuidade e integridade dos laboratórios de eficiência energética.

Bandeira de Mello afirma que as alterações no modelo de financiamento e de governança do centro, após a capitalização da Eletrobras, afetam a operação de 30 laboratórios de referência nacional e internacional nas áreas de eficiência energética, alta tensão, ensaios elétricos, fontes renováveis e sistemas inteligentes.

“O Cepel é responsável por cerca de 70% da capacidade laboratorial do setor elétrico brasileiro, e sua fragilização compromete o atendimento às demandas do Sistema Interligado Nacional (SIN) e os compromissos do Brasil com a transição energética, a descarbonização da economia e o desenvolvimento sustentável”, afirma.

Economia
Dólar
R$ 5,49 +0,97%
Euro
R$ 6,40 +0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 659,370,80 -2,92%
Ibovespa
134,683,44 pts -1.92%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
