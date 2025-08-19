Comissão debate situação dos laboratórios de eficiência energética do Cepel

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute, nesta quarta-feira (20), a situação dos laboratórios de eficiência energética do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel).

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 14.

O debate atende a pedido do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ). Ele espera esclarecer os impactos da atual estrutura de financiamento do Cepel sobre a continuidade e integridade dos laboratórios de eficiência energética.

Bandeira de Mello afirma que as alterações no modelo de financiamento e de governança do centro, após a capitalização da Eletrobras, afetam a operação de 30 laboratórios de referência nacional e internacional nas áreas de eficiência energética, alta tensão, ensaios elétricos, fontes renováveis e sistemas inteligentes.

“O Cepel é responsável por cerca de 70% da capacidade laboratorial do setor elétrico brasileiro, e sua fragilização compromete o atendimento às demandas do Sistema Interligado Nacional (SIN) e os compromissos do Brasil com a transição energética, a descarbonização da economia e o desenvolvimento sustentável”, afirma.