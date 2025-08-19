Terça, 19 de Agosto de 2025
Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (20) o ministro dos Transportes, Renan Filho, para prestar inf...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/08/2025 às 12h26
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (20) o ministro dos Transportes, Renan Filho, para prestar informações sobre as prioridades da Pasta neste ano.

A reunião atende a pedido dos deputados Mauricio Neves (PP-SP), Leônidas Cristino (PDT-CE), Helena Lima (MDB-RR) e Afonso Hamm (PP-RS), e será às 10 horas, no plenário 11.

Segundo os parlamentares, a presença do ministro é importante para que a comissão conheça e debata as diretrizes e prioridades do setor. Para eles, o esse entendimento é essencial para o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas à melhoria da infraestrutura de transportes e da qualidade de vida nas cidades brasileiras.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
